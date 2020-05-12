GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|YBTAS
|7.148,90
|342.314
|% 10,00
|TKURU
|17,60
|225.755
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5597
|8,6026
|% -1,58
|Frank
|7,1852
|7,2285
|% -0,73
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% -1,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,66
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,41
|Cumhuriyet
|2.467
|2.514
|-24,00
|Tam
|2.539
|2.579
|-24,70
|Yarım
|1.239
|1.261
|-12,10
|Çeyrek
|620
|631
|-6,00
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|B. Petrol
|30,00
|30,00
|0,37
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında