***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2023 09:13
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.BE (Kaydi Pay, Miktar: 81.473,751 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 05.01.2023) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092938
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.112,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7240
|18,7277
|% 0,03
|
|Euro
|19,9300
|19,9400
|% -1,09
|
|Sterlin
|22,3817
|22,4940
|% 0,18
|
|Frank
|19,9794
|20,0997
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9663
|4,9913
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|8,91
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,16
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.536
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.650
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.861
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,10
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,47
|