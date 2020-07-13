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***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

13.07.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
12/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGDKM72117
Nominal Değer (TL)
44.296.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/07/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
12/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859456


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6273 8,6705 % -0,09  
Frank 7,2688 7,3126 % 0,11  
Riyal 1,8234 1,8325 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 10,94  
Altın Gr. 399 399 1,98  
Cumhuriyet 2.657 2.697 7,00  
Tam 2.671 2.682 8,80  
Yarım 1.296 1.312 4,30  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,30 19,32 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,13  
B. Petrol 43,24 43,24 0,00  
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