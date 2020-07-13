***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.07.2020 16:38
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGDKM72117
Nominal Değer (TL)
44.296.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/07/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
12/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859456
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8103
En Düşük
7,7554
18:05398,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,83
|Açılış
|: 398,79
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6705
|% -0,09
|
|Frank
|7,2688
|7,3126
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,94
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|
|Tam
|2.671
|2.682
|8,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,13
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,00
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de