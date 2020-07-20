***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.07.2020 15:16
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGDKM12113
Nominal Değer (TL)
48.605.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/07/2020
Vadesi (Gün)
184
İtfa Tarihi
20/01/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860472
BIST
16:34119.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 740,41
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:346,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:347,8276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:34400,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,13
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.399.119
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.653
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.418.234
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.171.359
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,54
|141.638.854
|% -6,82
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|DITAS
|30,84
|4.230.091
|% -5,63
|
|EKGYO
|2,31
|991.623.710
|% 0,87
|
|SISE
|6,47
|917.647.286
|% 4,35
|
|GUSGR
|5,45
|857.110.477
|% 9,66
|
|ASELS
|33,02
|694.619.550
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,83
|624.649.181
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,31
|991.623.710
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,83
|624.649.181
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.494.044
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|857.110.477
|% 9,66
|
|SISE
|6,47
|917.647.286
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6414
|8,6848
|% 0,59
|
|Frank
|7,2736
|7,3174
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,52
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|21,90
|
|Tam
|2.677
|2.689
|22,50
|
|Yarım
|1.299
|1.316
|11,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,35
|0,08
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,34
|
Seans Raporu
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16:46DGKLB
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 831, 500 adet işlem
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16:45XU030
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16:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, CEMAS, ADESE
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16:45XU100
Endeks 119, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 14, 763.00 milyon TL de
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16:45GUBRF
Yüzde 6.38 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 200, 025 adet işlem