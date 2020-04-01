***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.04.2020 18:14
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle GEDIK.E payında 02/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/04/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833958
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0789
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6944
En Düşük
6,6108
18:057,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0327
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05341,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 5,84
|Açılış
|: 341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,33
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.695.688
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2683
|8,3097
|% 0,98
|
|Frank
|6,8816
|6,9231
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7725
|1,7814
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|13,79
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,30
|25,30
|-1,05
|
Seans Raporu
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