***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:13
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817118
BIST
13:17123.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.437,59
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:175,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:176,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5981
13:17298,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 298,38
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,87
|457.841.557
|% 14,72
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|TSGYO
|2,17
|34.910.229
|% 12,44
|
|GYHOL
|26,10
|7.064.731
|% 12,40
|
|DITAS
|13,85
|15.346.711
|% 11,33
|
|DOKTA
|75,30
|7.655.060
|% -14,96
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|YAPRK
|8,08
|885.728
|% -5,16
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|THYAO
|14,80
|1.448.274.181
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,61
|481.979.325
|% 4,06
|
|TEKTU
|1,87
|457.841.557
|% 14,72
|
|ODAS
|2,25
|349.478.266
|% 3,21
|
|ASELS
|24,82
|268.265.951
|% 0,98
|
|TEKTU
|1,87
|457.841.557
|% 14,72
|
|IHLAS
|0,92
|151.016.261
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|349.478.266
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,22
|136.184.457
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,75
|186.665.252
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7871
|7,8261
|% 0,23
|
|Frank
|6,1287
|6,1656
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-3,40
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.967
|2.016
|-13,21
|
|Yarım
|951
|975
|-6,39
|
|Çeyrek
|477
|488
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|1,50
|