***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 11:35
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818994
BIST
12:01121.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 518,14
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.038
12:016,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
12:016,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5749
En Düşük
6,5408
12:01307,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,79
|Açılış
|: 307,03
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,94
|193.306.510
|% 13,54
|
|GLBMD
|3,35
|10.813.279
|% 10,93
|
|SAYAS
|4,08
|9.275.827
|% 10,27
|
|GEDIK
|11,70
|29.038.418
|% 7,34
|
|BASCM
|4,00
|13.964
|% 5,82
|
|QNBFB
|50,80
|579.103
|% -8,96
|
|OZBAL
|2,40
|8.115.331
|% -8,40
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFL
|149,90
|121.861
|% -4,52
|
|HDFGS
|2,75
|20.683.606
|% -4,18
|
|ARDYZ
|17,94
|193.306.510
|% 13,54
|
|CEMAS
|1,24
|132.965.468
|% 2,48
|
|EKGYO
|1,67
|84.966.719
|% 1,21
|
|IHLGM
|1,36
|80.913.622
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|73.332.365
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,24
|132.965.468
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,36
|80.913.622
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|84.966.719
|% 1,21
|
|ODAS
|2,19
|73.332.365
|% 0,46
|
|ADESE
|1,48
|23.992.837
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8792
|7,9187
|% 0,23
|
|Frank
|6,1540
|6,1911
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,73
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,04
|
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