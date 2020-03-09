***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 14:07
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825373
BIST
14:07105.372
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -4.228,83
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:076,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:076,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1078
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:07329,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,09
|Açılış
|: 329,82
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,02
|56.072.740
|% 13,56
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.389.991
|% -14,93
|
|UTPYA
|4,54
|3.747.981
|% -9,74
|
|TGSAS
|4,94
|1.668.364
|% -8,69
|
|TKNSA
|7,47
|50.002.676
|% -8,57
|
|TUCLK
|5,00
|14.027.162
|% -8,42
|
|ODAS
|1,98
|108.397.570
|% -4,35
|
|TSPOR
|5,99
|100.392.074
|% -4,31
|
|IHLGM
|1,32
|95.338.065
|% 1,54
|
|VAKBN
|5,30
|84.390.337
|% -4,33
|
|HALKB
|5,81
|84.087.446
|% -4,28
|
|IHLGM
|1,32
|95.338.065
|% 1,54
|
|ODAS
|1,98
|108.397.570
|% -4,35
|
|EKGYO
|1,39
|59.912.041
|% -3,47
|
|CEMAS
|1,16
|36.109.129
|% -3,33
|
|ADESE
|1,47
|29.645.425
|% -3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9733
|8,0133
|% 0,80
|
|Frank
|6,5629
|6,6024
|% 1,62
|
|Riyal
|1,6220
|1,6302
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,11
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|14,02
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|6,78
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
|
Seans Raporu
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