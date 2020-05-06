***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:12
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842944
BIST
10:5998.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,56
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
10:597,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0794
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1536
En Düşük
7,0607
10:597,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7363
En Düşük
7,6497
10:59391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,70
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
391,29
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.638.056
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|4.702.244
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,56
|69.832.872
|% -7,97
|
|DEVA
|14,97
|24.266.928
|% -6,61
|
|ADEL
|12,12
|2.065.562
|% -4,87
|
|ORMA
|4,00
|22.248
|% -4,76
|
|PEKGY
|4,06
|901.791
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,38
|346.155.548
|% 5,31
|
|GARAN
|8,12
|150.800.166
|% -0,25
|
|ASELS
|27,02
|118.112.723
|% -0,15
|
|PETKM
|3,52
|113.923.645
|% 1,15
|
|KOZAA
|12,25
|108.697.296
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,38
|346.155.548
|% 5,31
|
|KARSN
|1,85
|104.077.311
|% 6,94
|
|PETKM
|3,52
|113.923.645
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|40.053.084
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,04
|87.940.224
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8308
|8,8751
|% 0,61
|
|Frank
|7,2960
|7,3399
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8921
|1,9016
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,21
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.558
|17,40
|
|Tam
|2.585
|2.624
|21,90
|
|Yarım
|1.261
|1.283
|10,70
|
|Çeyrek
|629
|642
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,06
|31,06
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:12KNFRT
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 373 adet işlem
-
11:10XU100
Endeks 98, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 2, 603.00 milyon TL de
-
11:09PAPIL
Yüzde 4.68 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 637, 426 adet işlem
-
11:08KRDMB
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 882, 791 adet işlem
-
11:07PAPIL
Yüzde 4.76 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 103 adet işlem