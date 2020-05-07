***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 14:28
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843349
BIST
15:4399.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 483,32
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:437,1786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:437,7675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:43390,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 390,75
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.878.003
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,10
|17.826.521
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|7.663.534
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|542.792.205
|% 1,14
|
|SASA
|9,30
|481.641.845
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|370.032.987
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,14
|266.822.603
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|325.191.684
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|332.439.736
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8208
|8,8650
|% -0,43
|
|Frank
|7,3108
|7,3548
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9006
|1,9102
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,63
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.555
|5,90
|
|Tam
|2.576
|2.622
|6,10
|
|Yarım
|1.257
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|627
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
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|B. Petrol
|31,64
|31,64
|1,92
|
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