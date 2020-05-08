***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:08
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843547
BIST
11:2598.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 173,83
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:257,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:257,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:25392,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 392,70
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.658.559
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.019.250
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.457.706
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|ULAS
|2,67
|1.697.602
|% -5,32
|
|EUKYO
|1,72
|246.893
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,60
|598.428.821
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|323.907.632
|% 0,25
|
|PETUN
|23,12
|228.963.660
|% 4,52
|
|HALKB
|5,31
|188.712.770
|% 2,31
|
|ULUUN
|11,08
|170.259.532
|% 6,74
|
|KRDMD
|2,60
|598.428.821
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|166.220.287
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|323.907.632
|% 0,25
|
|HALKB
|5,31
|188.712.770
|% 2,31
|
|DOHOL
|1,94
|68.755.442
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7778
|8,8219
|% 0,06
|
|Frank
|7,2797
|7,3235
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8864
|1,8959
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.590
|2.637
|0,70
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,30
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,33
|30,33
|0,87
|
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