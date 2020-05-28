***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:12
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847142
BIST
10:41105.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 971,03
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:416,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7929
En Düşük
6,7656
10:417,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:41375,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,12
|Açılış
|: 375,49
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|3.156.566
|% 9,83
|
|KENT
|519,90
|5.310.831
|% 9,78
|
|MNDRS
|1,99
|96.030.623
|% 9,34
|
|BIZIM
|14,89
|55.274.629
|% 7,12
|
|DOCO
|401,70
|91.120.179
|% 6,05
|
|CMENT
|31,68
|612.588
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.182.598
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.534.533
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.426.659
|% -9,97
|
|THYAO
|13,03
|1.164.222.734
|% 5,68
|
|PGSUS
|61,60
|364.527.331
|% 4,23
|
|GARAN
|7,68
|225.728.372
|% 0,52
|
|TUPRS
|86,50
|168.567.880
|% 3,10
|
|TAVHL
|21,52
|157.610.449
|% 4,57
|
|THYAO
|13,03
|1.164.222.734
|% 5,68
|
|EKGYO
|1,45
|88.103.257
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,99
|96.030.623
|% 9,34
|
|YKBNK
|2,22
|92.156.708
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,45
|52.835.427
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3052
|8,3469
|% 0,30
|
|Frank
|6,9713
|7,0133
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|9,93
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,80
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,50
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,50
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-0,83
|