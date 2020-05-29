***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 10:54
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847598
BIST
11:01105.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -94,93
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
11:016,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
11:017,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
11:01377,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,94
|Açılış
|: 377,37
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.923.890
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|52.561.415
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,05
|9.247.417
|% 7,77
|
|GSRAY
|3,28
|246.970.204
|% 6,15
|
|GLBMD
|4,74
|2.978.129
|% 6,04
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.834.277
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|407.357
|% -9,97
|
|GARAN
|7,90
|531.016.684
|% 1,54
|
|THYAO
|12,52
|304.238.226
|% -1,26
|
|GSRAY
|3,28
|246.970.204
|% 6,15
|
|AKBNK
|5,68
|163.763.329
|% 0,35
|
|TSPOR
|5,56
|146.082.604
|% 3,54
|
|TSKB
|1,06
|86.013.938
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,28
|246.970.204
|% 6,15
|
|GARAN
|7,90
|531.016.684
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,46
|96.209.755
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,23
|106.491.922
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3825
|8,4245
|% 0,16
|
|Frank
|7,0592
|7,1018
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8109
|1,8199
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,32
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|4,70
|
|Tam
|2.520
|2.554
|4,90
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,40
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,01
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|-0,89
|