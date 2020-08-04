GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.358.078
|% 10,00
|DESA
|8,69
|55.872.685
|% 10,00
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|AKMGY
|46,82
|8.760.760
|% 9,96
|VKFYO
|14,36
|27.854.971
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0720
|9,1175
|% 0,14
|Frank
|7,5792
|7,6248
|% 0,51
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,11
|Altın Gr.
|444
|444
|2,42
|Cumhuriyet
|2.910
|2.945
|-5,00
|Tam
|2.997
|3.031
|-5,10
|Yarım
|1.455
|1.477
|-2,50
|Çeyrek
|730
|741
|-1,20
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,84
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,54
|0,10
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
Seans Raporu
- 17:59AVTUR Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
- 17:58TEKTU Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
- 17:57YUNSA Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
- 17:56XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de