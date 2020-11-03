***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:59
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885719
BIST
13:451.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:458,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4946
En Düşük
8,4096
13:459,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1168
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9401
En Düşük
9,7754
13:45517,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,37
|Açılış
|: 517,75
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.503.543
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|782.190.216
|% -0,31
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,65
|463.650.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,45
|343.764.857
|% 0,41
|
|ODAS
|3,25
|402.916.801
|% 1,88
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4895
|8,4943
|% 0,64
|
|Euro
|9,9335
|9,9401
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,9826
|11,0377
|% 1,05
|
|Frank
|9,2227
|9,2783
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2549
|2,2662
|% 0,49
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|