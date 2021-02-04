***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 14:00
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907447
BIST
15:561.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
15:567,1309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0336
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
15:568,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0606
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
15:56415,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -6,23
|Açılış
|: 415,85
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler15:54
|BFREN
|1.309,00
|97.574.001
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|207.475.837
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|153.773.273
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,56
|15.116.311
|% -7,00
|
|TSGYO
|6,45
|11.118.846
|% -6,39
|
|SISE
|7,77
|1.319.553.711
|% 2,24
|
|KARSN
|5,24
|1.091.396.971
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,01
|1.029.746.043
|% 1,89
|
|GARAN
|10,03
|990.333.065
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,52
|772.238.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|772.238.756
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,68
|552.948.722
|% 2,68
|
|KARSN
|5,24
|1.091.396.971
|% 2,14
|
|SISE
|7,77
|1.319.553.711
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,01
|1.029.746.043
|% 1,89
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1237
|7,1275
|% -0,52
|
|Euro
|8,5545
|8,5627
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,6832
|9,7318
|% -0,51
|
|Frank
|7,8595
|7,9069
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8922
|1,9017
|% -0,54
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-16,22
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-53,00
|
|Tam
|2.747
|2.818
|-50,37
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-24,36
|
|Çeyrek
|666
|682
|-12,19
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|58,78
|58,78
|0,09
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