***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 12:57
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908139
BIST
15:421.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:427,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:428,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:42415,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,75
|Açılış
|: 415,70
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:40
|JANTS
|552,30
|58.483.143
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.967.024
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|90.064.484
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|57.046.656
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.681.066.109
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,50
|1.208.201.271
|% 8,43
|
|ODAS
|4,25
|965.406.539
|% 2,91
|
|GARAN
|9,77
|940.105.382
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,50
|1.208.201.271
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,49
|626.909.054
|% 1,63
|
|ODAS
|4,25
|965.406.539
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,21
|366.916.096
|% 0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1020
|7,1042
|% 0,68
|
|Euro
|8,5435
|8,5497
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,6937
|9,7423
|% 0,29
|
|Frank
|7,8500
|7,8972
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8878
|1,8972
|% 0,65
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|14,32
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.802
|53,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|54,42
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,32
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,17
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 71 kaybederek (% -0.35 ) 1, 336
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, TGSAS, EKIZ, COSMO, AYES, KRTEK, DIRIT, HATEK, DITAS, YKGYO
-
15:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOHOL, TACTR, CMENT, SAMAT, KONTR, SNKRN, SANFM
-
15:54
BRYAT, SRVGY, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:54
IHLAS, TURGG, SEKFK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında