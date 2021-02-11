***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 10:03
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909021
BIST
10:001.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.549
En Düşük
1.548
10:007,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0476
10:008,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:00418,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,41
|Açılış
|: 418,16
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKYHO
|5,07
|19.160.297
|% 110,57
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|222.734.768
|% 0,00
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|222.734.768
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,78
|69.419.295
|% 0,00
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 0,00
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 0,00
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% 0,00
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0496
|7,0519
|% -0,08
|
|Euro
|8,5603
|8,5763
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7502
|9,7991
|% 0,23
|
|Frank
|7,9025
|7,9501
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8764
|1,8858
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,24
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|-0,33
|