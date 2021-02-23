***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:04
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911587
BIST
10:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:087,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:088,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:08409,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,68
|Açılış
|: 409,90
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:05
|VAKFN
|19,39
|8.439.172
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|37,72
|150.910.258
|% -6,49
|
|KARSN
|5,55
|112.402.388
|% -0,54
|
|KOZAL
|140,70
|99.487.529
|% 1,59
|
|THYAO
|12,67
|87.874.793
|% 0,24
|
|OTKAR
|414,00
|77.844.565
|% 5,45
|
|KARSN
|5,55
|112.402.388
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,48
|23.721.914
|% 0,00
|
|ODAS
|4,15
|42.400.740
|% 0,73
|
|VAKBN
|4,60
|46.843.057
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,08
|10.763.969
|% -0,92
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0413
|7,0454
|% 0,35
|
|Euro
|8,5747
|8,5808
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8788
|9,9283
|% 0,42
|
|Frank
|7,8295
|7,8767
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% 0,33
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,89
|
Seans Raporu
10:05
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