***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 12:57
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946112
BIST
13:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
13:108,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
13:1010,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
13:10499,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 500,04
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:10
|VAKFN
|11,77
|8.528.773
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.611.303
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.352.974
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.548.053
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|35.159.127
|% 9,98
|
|PKENT
|2.304,00
|1.986.900
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|5,02
|45.549.972
|% -7,04
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,04
|680.831.074
|% 2,18
|
|GARAN
|8,51
|455.339.247
|% 1,31
|
|SASA
|29,40
|299.825.963
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,78
|251.982.656
|% 1,24
|
|KOZAL
|112,80
|201.192.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|128.078.065
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|67.791.389
|% 4,96
|
|GARAN
|8,51
|455.339.247
|% 1,31
|
|THYAO
|14,04
|680.831.074
|% 2,18
|
|IZMDC
|2,61
|106.644.154
|% 5,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6746
|8,6795
|% 0,00
|
|Euro
|10,3013
|10,3120
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9853
|12,0454
|% 0,14
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,01
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|10,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|10,01
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,26
|