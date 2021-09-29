***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 12:06
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965686
BIST
13:251.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:258,8532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:2510,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0433
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:25497,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 497,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:23
|MANAS
|17,29
|20.590.750
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.294.436
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.798.402
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|ATAGY
|3,87
|2.846.687
|% 8,10
|
|KTSKR
|41,04
|111.618.493
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|522.161
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.102.933
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,07
|5.233.803
|% -8,60
|
|THYAO
|13,83
|629.837.801
|% 0,36
|
|GARAN
|8,96
|536.227.255
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,10
|320.310.508
|% 2,91
|
|TUPRS
|112,30
|265.185.993
|% -0,53
|
|ORCAY
|18,41
|254.931.620
|% -3,36
|
|GARAN
|8,96
|536.227.255
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.277.229
|% 1,28
|
|THYAO
|13,83
|629.837.801
|% 0,36
|
|TSKB
|1,20
|42.244.469
|% 1,69
|
|PEKGY
|0,96
|33.653.273
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8530
|8,8571
|% -0,15
|
|Euro
|10,3259
|10,3352
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9431
|12,0029
|% -0,19
|
|Frank
|9,5038
|9,5611
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% -0,06
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|17,77
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|8,60
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,52
|