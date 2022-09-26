***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:58
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065148
BIST
10:463.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,72
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:4618,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 13,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9900
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:4618,0000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0750
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,0200
En Düşük
18,0000
10:46976,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,60
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GRNYO
|4,62
|3.761.845
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|15.619.342
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|117.032.322
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|58.674.803
|% 9,64
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|PINSU
|5,85
|20.801.471
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|572.250
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|1.707.424
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|104.375.214
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|14.281.163
|% -9,88
|
|SASA
|64,20
|823.590.203
|% 3,72
|
|THYAO
|70,40
|701.147.736
|% -0,64
|
|HEKTS
|53,60
|567.617.209
|% 5,93
|
|VESTL
|38,18
|472.134.103
|% 6,77
|
|ASELS
|30,66
|394.849.109
|% 1,86
|
|ZOREN
|4,82
|253.172.205
|% 7,83
|
|EKGYO
|3,95
|186.102.612
|% -0,50
|
|TSKB
|2,62
|104.375.214
|% -9,97
|
|YKBNK
|6,78
|245.985.570
|% -2,31
|
|AKFGY
|3,21
|104.175.772
|% 1,90
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4453
|18,4504
|% 0,20
|
|Euro
|17,9900
|18,0000
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,7185
|19,8174
|% -1,05
|
|Frank
|18,7146
|18,8273
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8928
|4,9173
|% 0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.678
|6.763
|1,00
|
|Yarım
|3.247
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,22
|
Seans Raporu
10:46
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11:01GEREL
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