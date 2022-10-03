***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.10.2022 10:22
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066564
BIST
13:303.272
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 92,39
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3018,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5715
En Düşük
18,4910
13:3018,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0746
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:30993,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,44
|Açılış
|: 993,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:28
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.730.424
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.947.522
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|19.352.267
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.030.888
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.842
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.947.592
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,05
|3.882.758.865
|% 6,30
|
|SASA
|69,45
|1.418.173.759
|% 1,83
|
|TUPRS
|313,40
|1.386.286.560
|% 8,22
|
|ASELS
|30,14
|1.053.157.057
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,98
|915.604.088
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|915.604.088
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|905.129.517
|% 2,69
|
|ODAS
|6,45
|674.356.823
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,60
|896.271.226
|% 2,75
|
|TSKB
|2,46
|174.441.858
|% 0,41
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5649
|18,5677
|% 0,36
|
|Euro
|18,1839
|18,2061
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7350
|20,8390
|% 0,64
|
|Frank
|18,6784
|18,7909
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,62
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|2,00
|
|Tam
|6.663
|6.722
|-10,00
|
|Yarım
|3.242
|3.283
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,19
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|3,53
|