***GEDIK* *BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BORSK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBor Şeker AŞ'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Gen Temizer Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246567BIST