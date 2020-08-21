***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
21.08.2020 22:53
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870772
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3318
|7,3391
|% 0,57
|
|Euro
|8,6385
|8,6495
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,5750
|9,6230
|% -0,43
|
|Frank
|8,0134
|8,0617
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-8,25
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|-0,61
|