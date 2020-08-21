***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan DGD Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu 1. Bölüm ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870760BIST