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***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

21.08.2020 22:48
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Açıklamalar

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan DGD Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu 1. Bölüm ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870760


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Çeyrek 735 752 3,26  
Gümüş.Ons 26,70 26,73 -0,52  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,06  
B. Petrol 44,30 44,30 -0,58  
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