***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
21.08.2020 22:51
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870767
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|3.091
|12,00
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|Tam
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|3.108
|13,47
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|1.504
|6,52
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|735
|752
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|Gümüş.Ons
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|-0,54
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