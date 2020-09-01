***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin ikinci talep toplama günü olan 28.08.2020 tarihinde 8.700.000 TL nominal tutarlı halka arza 27 katın üzerinde talep gelmiştir. 28.08.2020 tarihi itibari ile halka arz müzayedesi tamamlanmış ve toplam 8.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,52 TL'lik halka arz fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arzda, 175.623 yerli gerçek kişi yatırımcı, 217 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 130 yerli tüzel kişi yatırımcı ve 1 yabancı tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 175.971 yatırımcı 8.700.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar8.685.458,5099,83175.623Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar6.539,000,08130Yabancı Bireysel Yatırımcılar7.970,500,09217Yabancı Kurumsal Yatırımcılar32,000,0004Toplam8.700.000100,00175.971Diğer grubundaki 1 yatırımcı ve MKK sicil kaydı bulunmayan yatırımcıların tutarları yerli gerçek yatırımcı grubuna dahil edilmiştir. Halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872779BIST