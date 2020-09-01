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***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2020 19:49
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arzına aracılık ettiğimiz Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin ikinci talep toplama günü olan 28.08.2020 tarihinde 8.700.000 TL nominal tutarlı halka arza 27 katın üzerinde talep gelmiştir. 28.08.2020 tarihi itibari ile halka arz müzayedesi tamamlanmış ve toplam 8.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,52 TL'lik halka arz fiyatından gerçekleşmiştir.   Halka arzda, 175.623 yerli gerçek kişi yatırımcı, 217 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 130 yerli tüzel kişi yatırımcı ve 1 yabancı tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 175.971 yatırımcı 8.700.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yatırımcı  Grubu 
Dağıtılan  Nominal Tutar (TL) 
Toplam  Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)  
Talebi  Karşılanan Başvuru Sayısı 

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
8.685.458,50
99,83
175.623

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
6.539,00
0,08
130

Yabancı Bireysel Yatırımcılar
7.970,50
0,09
217

Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
32,00
0,0004
1

Toplam
8.700.000
100,00
175.971

Diğer grubundaki 1 yatırımcı ve MKK sicil kaydı bulunmayan yatırımcıların tutarları yerli gerçek yatırımcı grubuna dahil edilmiştir. Halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872779


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Çeyrek 748 765 2,91  
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