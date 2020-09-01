***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 19:49
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin ikinci talep toplama günü olan 28.08.2020 tarihinde 8.700.000 TL nominal tutarlı halka arza 27 katın üzerinde talep gelmiştir. 28.08.2020 tarihi itibari ile halka arz müzayedesi tamamlanmış ve toplam 8.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,52 TL'lik halka arz fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arzda, 175.623 yerli gerçek kişi yatırımcı, 217 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 130 yerli tüzel kişi yatırımcı ve 1 yabancı tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 175.971 yatırımcı 8.700.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
8.685.458,50
99,83
175.623
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
6.539,00
0,08
130
Yabancı Bireysel Yatırımcılar
7.970,50
0,09
217
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
32,00
0,0004
1
Toplam
8.700.000
100,00
175.971
Diğer grubundaki 1 yatırımcı ve MKK sicil kaydı bulunmayan yatırımcıların tutarları yerli gerçek yatırımcı grubuna dahil edilmiştir. Halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872779
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3782
En Düşük
7,3225
18:058,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05466,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 466,60
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3695
|7,3736
|% 0,38
|
|Euro
|8,7737
|8,7855
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8284
|9,8777
|% 0,38
|
|Frank
|8,0687
|8,1173
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|1,06
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,37
|