Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2020 20:36
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
    Ad, Soy Ad / Unvan
    Kurum
    Ortaklıktaki Görevi
    Satın Aldığı Nominal Tutar

    Metin  Akdaş
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Başkanı
    158

    Göksel  Gürpınar
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
    124

    Hakkı  Tatar
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Planlama ve Mühendislik  Yöneticisi
    192

    Emine  Yeniay
    Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Mali İşler ve İnsan Kaynakları  Yöneticisi
    95

    Habib  Yılmaz
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Satış ve Pazarlama Yöneticisi
    94

    Mahmurcan  Aslı Akdaş
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Üyesi
    93

    Füsun  Akdaş
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Üyesi
    64

    Gürsel  Gürpınar
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Üyesi
    63

    Mehmet  Ak
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Üretim Yöneticisi
    32

    Etem  Şişman
    Dinamik Isı Makina Yalıtım  Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Yönetim Kurulu Üyesi
    31

    Erhan  Topaç
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Yönetim Kurulu Başkanı
    63

    Onur  Topaç
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    CEO
    1

    Tevfik  Metin Ayışık
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür ve Yönetim Kurulu  Üyesi
    32

    Ülkü  Feyyaz Taktak
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Yönetim Kurulu Üyesi
    46,50

    Coşan  Yeğenoğlu
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür Yardımcısı
    31

    Ersan  Akpınar
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür Yardımcısı
    194,75

    Ergün  Koşucu
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür Yardımcısı
    93

    Murat  Tanrıöver
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür Yardımcısı
    31

    Arda  Alataş
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Genel Müdür Yardımcısı
    31

    Eylem  Çiftçi Gölünç
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Kurumsal Finansman Müdürü
    62

    Eda  Önder Öztürk
    Gedik Yatırım Menkul Değerler  A.Ş.
    Kurumsal Finansman Yönetmeni
    13

    Gedik  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
     
     
    32






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872791


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.085
Değişim :  0,61% |  6,58
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.086 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 57.402.923 % 10,00  
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3692 7,3737 % 0,38  
Euro 8,7738 8,7827 % 0,12  
Sterlin 9,8320 9,8814 % 0,42  
Frank 8,0719 8,1205 % -0,32  
Riyal 1,9594 1,9693 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 466 466 1,07  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru