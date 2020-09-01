***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Ad, Soy Ad / UnvanKurumOrtaklıktaki GöreviSatın Aldığı Nominal TutarMetin AkdaşDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı158Göksel GürpınarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı124Hakkı TatarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Planlama ve Mühendislik Yöneticisi192Emine YeniayDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi95Habib YılmazDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satış ve Pazarlama Yöneticisi94Mahmurcan Aslı AkdaşDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi93Füsun AkdaşDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi64Gürsel GürpınarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi63Mehmet AkDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Üretim Yöneticisi32Etem ŞişmanDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi31Erhan TopaçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı63Onur TopaçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.CEOTevfik Metin AyışıkGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi32Ülkü Feyyaz TaktakGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi46,50Coşan YeğenoğluGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı31Ersan AkpınarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı194,75Ergün KoşucuGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı93Murat TanrıöverGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı31Arda AlataşGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı31Eylem Çiftçi GölünçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurumsal Finansman Müdürü62Eda Önder ÖztürkGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurumsal Finansman Yönetmeni13Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872791BIST