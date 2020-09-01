***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 20:36
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ad, Soy Ad / Unvan
Kurum
Ortaklıktaki Görevi
Satın Aldığı Nominal Tutar
Metin Akdaş
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
158
Göksel Gürpınar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
124
Hakkı Tatar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlama ve Mühendislik Yöneticisi
192
Emine Yeniay
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi
95
Habib Yılmaz
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış ve Pazarlama Yöneticisi
94
Mahmurcan Aslı Akdaş
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
93
Füsun Akdaş
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
64
Gürsel Gürpınar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
63
Mehmet Ak
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretim Yöneticisi
32
Etem Şişman
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
31
Erhan Topaç
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
63
Onur Topaç
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
CEO
1
Tevfik Metin Ayışık
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
32
Ülkü Feyyaz Taktak
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
46,50
Coşan Yeğenoğlu
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
31
Ersan Akpınar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
194,75
Ergün Koşucu
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
93
Murat Tanrıöver
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
31
Arda Alataş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
31
Eylem Çiftçi Gölünç
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Finansman Müdürü
62
Eda Önder Öztürk
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Finansman Yönetmeni
13
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872791
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