***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 18:21
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu' nda Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 02.10.2020 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 3,52 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878089
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 40,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 40,9300
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:059,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0200
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:056,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,08
|Açılış
|: 6,01
|
|Önceki Kapanış
|: 5,93
|
6,04
En Düşük
5,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.708.584
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.609.708
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|2.486.634
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.878.891
|% -9,98
|
|SISE
|7,02
|2.506.505.586
|% 1,59
|
|THYAO
|10,64
|2.471.621.767
|% 0,95
|
|GARAN
|7,12
|1.640.153.631
|% 0,00
|
|ASELS
|18,43
|1.274.376.907
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,45
|871.556.235
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,62
|583.344.097
|% 3,18
|
|SISE
|7,02
|2.506.505.586
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,45
|871.556.235
|% 1,17
|
|GARAN
|7,12
|1.640.153.631
|% 0,00
|
|THYAO
|10,64
|2.471.621.767
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7592
|7,7661
|% 0,26
|
|Euro
|9,0896
|9,1082
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0180
|10,0683
|% 0,72
|
|Frank
|8,4085
|8,4591
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0645
|2,0749
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,40
|39,40
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS