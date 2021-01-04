***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
04.01.2021 18:23
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DNISI
İlgili Şirket DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 24.700.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.175.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 450.000 01.12.2020 01.12.2020
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 2.175.000 450.000 1.725.000
Satışın Tamamlandığı Tarih 01.12.2020
Ek Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 450.000 adedinin satışı 11,07 TL fiyattan Aralık ayında Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı
11,07 450.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896832
BIST