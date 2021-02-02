***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
02.02.2021 19:15
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DNISI
Düzeltme Nedeni Satış yapılması
İlgili Şirket DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 25.150.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.175.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 450.000 01.12.2020 01.12.2020
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 500.000 12.01.2021 12.01.2021
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 693.000 29.01.2021 29.01.2021
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 532.000 02.02.2021 02.02.2021
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 2.175.000 2.175.000 0
Satışın Tamamlandığı Tarih 02.02.2021
Ek Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 532.000 adedinin satışı aşağıda tabloda yer alan fiyattan 02.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarı ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı
17,66 532.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907076
BIST