***GEDIK* *ELITE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.11.2021 18:50
***GEDIK******ELITE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ELITE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975476
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0381
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05566,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,77
|Açılış
|: 566,37
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,78
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6880
|9,6900
|% 0,07
|
|Euro
|11,1870
|11,2643
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0365
|13,1019
|% -0,13
|
|Frank
|10,5816
|10,6453
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5756
|2,5885
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|25,96
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,10
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem