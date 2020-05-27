***GEDIK* *ERBOS* *ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.05.2020 09:10
***GEDIK******ERBOS******ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENKAI, ERBOS, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E (%12 Bedelsiz, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 5,482 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E (%78,06267 Bedelsiz, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 11,007 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ERBOS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4499991 TL Teorik Fiyat: 19,79 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846812
BIST
10:27104.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.615,92
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:276,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:277,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:27371,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,29
|Açılış
|: 371,91
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|9.528.236
|% 9,96
|
|EGSER
|4,65
|10.970.147
|% 9,93
|
|PNSUT
|21,04
|35.011.472
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|115.114.939
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.454.152
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|22.773.489
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.925.021
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,76
|287.303.376
|% 4,91
|
|GARAN
|7,59
|183.995.124
|% 0,66
|
|AVOD
|3,77
|115.114.939
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,40
|90.275.539
|% 1,56
|
|ASELS
|29,60
|89.303.383
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,22
|69.680.785
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,54
|79.267.375
|% 3,25
|
|AVOD
|3,77
|115.114.939
|% 9,91
|
|EKGYO
|1,42
|43.132.215
|% 4,41
|
|THYAO
|11,76
|287.303.376
|% 4,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3041
|8,3457
|% 0,72
|
|Frank
|6,9707
|7,0127
|% 0,84
|
|Riyal
|1,7979
|1,8070
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,63
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.439
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.502
|8,50
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|-0,61
|