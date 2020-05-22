***GEDIK* *ERBOS* *ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******ERBOS******ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENKAI, ERBOS, GEDIK27.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaERBOSAN ERBOS 0,4499991 0,3824992Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaENKA INŞAAT ENKAI 12,00000 Kaydi PayGEDIK Y. MEN.DEG. GEDIK 78,06267 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846560BIST