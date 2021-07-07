***GEDIK* *ESCAR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.07.2021 08:49
***GEDIK******ESCAR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. ' nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947384
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6602
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2433
18:05502,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,96
|Açılış
|: 502,90
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6748
|% -0,13
|
|Euro
|10,2558
|10,2647
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9510
|12,0110
|% 0,01
|
|Frank
|9,3609
|9,4172
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
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17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem