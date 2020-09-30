***GEDIK* *ESEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.09.2020 17:30
***GEDIK******ESEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877511
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7285
En Düşük
7,6942
18:059,0691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,0691
En Düşük
9,0248
18:05467,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -8,94
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
467,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7077
|7,7136
|% -0,10
|
|Euro
|9,0364
|9,0692
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,9318
|9,9816
|% -0,79
|
|Frank
|8,3379
|8,3881
|% -1,47
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|2,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-8,75
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,03
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|0,10
|