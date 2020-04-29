***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.04.2020 18:32
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
29.04.2020
- - 500 717,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841237
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0291
|Açılış
|: 23,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7400
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:053,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,02
|Açılış
|: 3,39
|
|Önceki Kapanış
|: 3,41
|
3,44
En Düşük
3,39
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6181
|8,6613
|% -0,42
|
|Frank
|7,1082
|7,1510
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8436
|1,8529
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-5,43
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.495
|-20,60
|
|Tam
|2.502
|2.556
|-21,10
|
|Yarım
|1.219
|1.249
|-10,40
|
|Çeyrek
|611
|625
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,35
|24,35
|1,61
|