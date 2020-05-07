***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.05.2020 18:12
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
07.05.2020
250 365,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843420
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0528
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0299
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05390,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 391,04
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|SODSN
|26,40
|66.418
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|444.298
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|SANFM
|6,50
|2.788.097
|% -3,70
|
|TKNSA
|7,36
|85.277.382
|% -3,66
|
|INFO
|5,83
|13.201.283
|% -3,64
|
|DAGI
|2,69
|26.107.017
|% -3,58
|
|SOKM
|11,13
|350.255.655
|% 7,85
|
|ULUUN
|10,38
|293.924.571
|% 9,96
|
|PGSUS
|51,75
|243.202.907
|% -0,77
|
|KOZAL
|75,10
|199.392.081
|% -0,92
|
|VAKBN
|4,50
|191.836.253
|% 0,45
|
|ODAS
|1,82
|156.106.248
|% 0,00
|
|ADESE
|1,47
|116.320.346
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,23
|77.323.873
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,05
|65.524.302
|% 0,96
|
|AVOD
|2,53
|155.480.374
|% 3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7520
|8,7959
|% -1,21
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -1,30
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|23,32
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.547
|-1,90
|
|Tam
|2.564
|2.613
|-2,00
|
|Yarım
|1.251
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,24
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|1,23
|
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