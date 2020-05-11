***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2020 18:52
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
11.05.2020
500 727,50 750 1.132,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844228
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6442
18:05386,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,92
|Açılış
|: 386,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7073
|8,7509
|% -0,64
|
|Frank
|7,2423
|7,2860
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-4,44
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.536
|-33,00
|
|Tam
|2.555
|2.602
|-33,90
|
|Yarım
|1.247
|1.272
|-16,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-1,02
|