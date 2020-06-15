***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2020 18:20
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
15.06.2020
- 500 875,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851276
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8641
En Düşük
6,8141
18:057,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05378,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,55
|Açılış
|: 378,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.277.579
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.082.444
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.022.955
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|79.207
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|316.362
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.664.385
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|488.263
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|251.752
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|684.878
|% -9,37
|
|THYAO
|12,58
|908.326.521
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GUSGR
|4,36
|679.331.744
|% 4,56
|
|GARAN
|8,05
|659.854.930
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|465.889.242
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.886.635
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|214.921.098
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5897
|8,6328
|% 0,82
|
|Frank
|7,1904
|7,2337
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-10,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.539
|-21,00
|
|Tam
|2.531
|2.549
|-5,10
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-2,50
|
|Çeyrek
|618
|623
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,66
|38,66
|-0,07
|