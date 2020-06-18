***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.06.2020 18:18
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
18.06.2020
- - 250 412,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851868
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05379,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 379,65
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.070.389
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.353.758
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.338.126
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.831.386
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.438.707
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|285.623
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.297.891.238
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|966.174.023
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,41
|914.335.252
|% 3,73
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,04
|2.297.891.238
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|553.464.669
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|347.345.922
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|387.991.400
|% 0,65
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4888
|8,5314
|% -0,92
|
|Frank
|7,1820
|7,2252
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|-0,70
|
|Tam
|2.536
|2.551
|-0,70
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
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|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,58
|
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