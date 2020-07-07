***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.07.2020 18:25
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
07.07.2020
750 1.477,50 500 1.015,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856196
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 395,68
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5909
|8,6340
|% 0,54
|
|Frank
|7,2538
|7,2975
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|11,31
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,00
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,30
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,21
|