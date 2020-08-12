***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.08.2020 18:18
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
12.08.2020
500 790,00 500 820,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868397
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0981
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1382
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 12,10
|Açılış
|: 454,89
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|BERA
|7,95
|32.319.997
|% 9,96
|
|QNBFL
|156,90
|76.135.516
|% 9,95
|
|TKURU
|55,40
|895.652
|% 9,92
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|RALYH
|16,28
|2.495.138
|% -9,96
|
|AKYHO
|5,01
|31.007.763
|% -9,89
|
|CASA
|26,64
|82.588
|% -9,69
|
|PSDTC
|11,65
|6.987.557
|% -6,43
|
|PGSUS
|49,90
|806.566.112
|% 2,38
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|MPARK
|17,84
|141.165.047
|% 2,71
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|HLGYO
|2,18
|70.401.970
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,52
|35.755.894
|% -0,65
|
|PGSUS
|49,90
|806.566.112
|% 2,38
|
|OYAKC
|8,06
|85.431.310
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2973
|7,3027
|% 1,36
|
|Euro
|8,6073
|8,6209
|% 1,63
|
|Sterlin
|9,4881
|9,5357
|% 1,25
|
|Frank
|7,9704
|8,0184
|% 1,85
|
|Riyal
|1,9386
|1,9484
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|27,51
|
|Altın Gr.
|456
|457
|13,77
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,31
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem