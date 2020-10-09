***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2020 18:12
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
09.10.2020
1.250 4.337,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880535
BIST
17:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:597,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:599,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:59487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.368
|% 10,00
|
|SRVGY
|36,80
|9.590.824
|% 9,98
|
|CRFSA
|26,24
|74.665.008
|% 9,97
|
|DNISI
|14,03
|7.268.704
|% 9,95
|
|TKURU
|495,20
|1.979.314
|% -10,00
|
|TACTR
|15,06
|2.300.810
|% -9,98
|
|BMELK
|12,00
|742.032
|% -9,98
|
|ARTI
|17,79
|2.107.599
|% -9,97
|
|TUCLK
|7,44
|3.868.845
|% -9,93
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|NATEN
|40,20
|238.573.474
|% -6,99
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|MPARK
|17,73
|233.063.384
|% 4,66
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|IHLGM
|1,56
|108.863.874
|% -0,64
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,55
|111.202.913
|% 2,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8573
|7,8608
|% -1,04
|
|Euro
|9,2835
|9,2934
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1906
|10,2417
|% -0,47
|
|Frank
|8,5910
|8,6427
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% -0,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|32,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,17
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,14
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında