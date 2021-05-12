***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.05.2021 14:58
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
12.05.2021
250 850,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936419
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0978
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2732
En Düşük
10,1512
12:35497,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,60
|Açılış
|: 497,12
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|GWIND
|4,48
|37.129.556
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,70
|31.983.489
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4959
|8,4976
|% 0,93
|
|Euro
|10,2677
|10,2724
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8986
|11,9582
|% 0,83
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 0,87
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,22
|
|Altın Gr.
|497
|497
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,06
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-1,32
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:56
IZMDC, ETILR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:56
ROYAL, YONGA, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
CASA, SERVE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
DARDL, JANTS, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EMNIS, TGSAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında