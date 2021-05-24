***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2021 21:09
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcıs
15:301.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:308,4224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0334
|Açılış
|: 68,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 68,3900
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3010,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0806
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:307,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,01
|Açılış
|: 7,49
|
|Önceki Kapanış
|: 7,50
|
7,51
En Düşük
7,42
BIST En Aktif Hisseler15:30
|SAYAS
|30,80
|57.560.434
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.840.453
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.552.569
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|BURVA
|28,14
|11.029.841
|% 7,16
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.226.835
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.651.350
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.007.979
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.432.565
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.139.944.954
|% 0,87
|
|KARSN
|5,06
|766.250.107
|% 0,40
|
|EREGL
|19,01
|421.626.035
|% -1,14
|
|KRDMD
|8,01
|391.536.642
|% -0,25
|
|THYAO
|13,38
|366.490.196
|% -0,67
|
|KARSN
|5,06
|766.250.107
|% 0,40
|
|GARAN
|8,15
|1.139.944.954
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|202.725.098
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|176.425.860
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|188.065.095
|% 0,32
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4205
|8,4224
|% 0,40
|
|Euro
|10,3250
|10,3314
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,8777
|11,9372
|% 0,32
|
|Frank
|9,3570
|9,4134
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% 0,31
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|