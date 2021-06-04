***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2021 19:30
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
04.06.2021
- - 500 1.712,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940282
BIST
13:021.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
13:028,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
13:0210,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0601
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
13:02522,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,54
|Açılış
|: 522,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ATATP
|29,04
|9.956.683
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.103.916
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|22.596.089
|% 9,77
|
|CASA
|166,00
|258.232
|% 7,79
|
|ETYAT
|3,68
|2.503.453
|% 6,98
|
|METUR
|22,50
|19.697.812
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|1.832.803
|% -10,00
|
|PKENT
|2.529,90
|1.562.624
|% -5,99
|
|DESA
|12,51
|4.113.134
|% -5,37
|
|TKURU
|208,00
|2.668.496
|% -4,81
|
|THYAO
|14,29
|848.025.408
|% 1,78
|
|GARAN
|8,22
|812.035.737
|% 1,48
|
|ASELS
|15,41
|367.221.061
|% 2,19
|
|BOBET
|4,17
|355.471.748
|% -1,42
|
|SISE
|8,17
|299.788.407
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,24
|278.016.222
|% 1,36
|
|GARAN
|8,22
|812.035.737
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,99
|184.144.280
|% 2,05
|
|BOBET
|4,17
|355.471.748
|% -1,42
|
|KARSN
|3,92
|241.164.157
|% 0,26
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6173
|8,6192
|% -0,55
|
|Euro
|10,4828
|10,4900
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,1618
|12,2228
|% -0,59
|
|Frank
|9,5492
|9,6068
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2926
|2,3041
|% -0,50
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-6,91
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.505
|-25,00
|
|Tam
|3.436
|3.523
|-25,12
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-12,15
|
|Çeyrek
|833
|852
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,47
|