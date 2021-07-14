***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2021 18:18
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
14.07.2021
250 822,50 250 837,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951234
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0154
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05503,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,88
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5671
|8,5692
|% -0,18
|
|Euro
|10,1266
|10,1407
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8015
|11,8607
|% -0,55
|
|Frank
|9,2897
|9,3457
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|0,30
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,70
|