***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2021 18:20
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
06.09.2021
500 1.800,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962087
BIST
15:231.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:238,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2310,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:23489,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,78
|Açılış
|: 489,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORCAY
|14,33
|159.137.157
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.986.549
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.201.159
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.024.549
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.611.778
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.209.764.874
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|541.011.403
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|435.406.892
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|372.753.010
|% 0,55
|
|EREGL
|18,01
|315.240.058
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,54
|541.011.403
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.209.764.874
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|307.554.109
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,12
|64.704.239
|% 1,82
|
|ODAS
|1,47
|76.809.002
|% 1,38
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4653
|8,4677
|% 0,06
|
|Euro
|10,0270
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6728
|11,7314
|% 0,49
|
|Frank
|9,1941
|9,2495
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2494
|2,2607
|% 0,03
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,80
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,49
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:34CEOEM
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 377 adet işlem
-
15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de
-
15:31SMART
Yüzde 8.09 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 813 adet işlem